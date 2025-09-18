CINE
El primer Cardós Film Fest, amb 18 curts a concurs del 26 al 28 de setembre
La primera edició del Cardós Film Fest, del 26 al 28 de setembre a Ribera de Cardós i altres espais del municipi de Vall de Cardós, projectarà 18 curtmetratges a concurs a la seua secció oficial, amb el denominador comú del cine i la literatura mitològica del Pirineu. El certamen, que pren el relleu del Tabaca Film Fest de l’any passat (que l’anterior cap de setmana es va traslladar a Gerri de la Sal), està organitzat per l’ajuntament de Vall de Cardós i l’Associació Cultural, Cívica i Esportiva de les Valls de Cardós, “apostant per un esdeveniment sostenible, dimensionament al municipi i als recursos propis”.
Com a aperitiu del festival, el local sociocultural La Boïga-Ribera de Cardós acollirà aquest dissabte vinent (18.00 h) la projecció del llargmetratge Irati, del cineasta basc Paul Urkijo, que participarà en el certamen el dia 28 en un debat sobre mitologia i modernitat. En el jurat destaca la presència de la popular actriu Mercè Arànega. Durant el festival també s’estrenarà El Tamarro, un curt sobre aquest ésser fantàstic realitzat per alumnes de l’Escola Els Minairons de Ribera de Cardós, amb la direcció de César Candilejo, de la Fundació Cerdanya Cinema. Tallers, col·loquis i activitats familiars completaran l’àmplia programació.