COMMEMORACIÓ
Viñes, avui al Palau de la Música
Homenatge al pianista lleidatà en l’estrena de la nova temporada de l’equipament cultural barceloní. Conferència demà a l’Ateneu Popular sobre l’intèrpret amb piano en directe
El Palau de la Música Catalana a Barcelona estrenarà avui dijous la temporada 2025-26 amb un concert monogràfic dedicat al pianista lleidatà Ricard Viñes, en el marc de la commemoració del 150 aniversari del seu naixement.Serà amb un recital de piano en el qual sonaran obres estrenades per Viñes de Ravel, Debussy i Mussorgski. El protagonista serà el pianista gironí Lluís Rodríguez-Salvà, que el 1995 va guanyar la primera edició del Concurs de Piano Ricard Viñes de Lleida i que actualment és un dels referents pianístics del país. Amb aquest concert inaugural, el Palau s’afegeix a la celebració de l’Any Viñes, una commemoració que té com a obectiu posar en relleu la figura d’un dels intèrprets més influents del segle XX i difusor clau de les avantguardes musicals a Europa. Val a recordar en aquest sentit que Viñes, establert a París des de jove, va ser amic i col·laborador de compositors com Ravel, Debussy o Satie, i és considerat com un autèntic pont cultural entre Catalunya i el món.
Conferència-concert
A Lleida, les activitats de l’Any Viñes es reprendran demà divendres (19.00 h) a l’Ateneu Popular de Ponent amb una conferència-concert titulada Ricard Viñes, pianista excepcional. La filòloga lleidatana Joana-Alba Cercós donarà a conèixer el talent i el compromís de Viñes en una xarrada que comptarà amb intervencions al piano de Maria Carmen Grassa. Aquesta pianista lleidatana, especialment sensible amb la personalitat musical de Ricard Viñes, va protagonitzar fa gairebé quaranta anys el primer enregistrament mundial de la integral de les quatre peces per a piano que Viñes va escriure en homenatge a alguns dels seus amics músics i poetes (Ravel, Fauré, Satie i Fargue). L’enregistrament va aparèixer en format LP el 1986 i es va reeditar en CD el 1999.
En aquest acte a l’Ateneu també participarà el comissari de l’Any Viñes, el musicòleg i professor de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó.
D’altra banda, a l’octubre arrancarà a Lleida el cicle Piano, pianos, una de les apostes més ambicioses de la commemoració. Seran set concerts, fins al mes d’abril de l’any que ve, en diferents espais de la ciutat amb els quals es buscarà recordar i celebrar l’actitud oberta, curiosa i compromesa que va mantenir Viñes en la seua època amb la nova música.
El més nou en piano
Aquest cicle donarà veu a algunes de les propostes pianístiques més interessants del panorama actual, des d’àmbits tan diversos com el jazz i la improvisació fins a l’ús de l’electrònica i la IA. Serà una panoràmica excel·lent del més nou que s’està creant amb el piano, des de Clara Peya i Carles Marigó fins a Marc Mezquida i Francesco Tristano.
També en el marc d’aquest cicle es preveu retre homenatge a un dels compositors que més deuen a Viñes i de qui aquest 2025 se celebra el centenari de la mort: l’inclassificable Erik Satie. Així, el dissabte 15 de novembre, des de les 10 del matí fins a la mitjanit, el públic es podrà aproximar en el Museu Morera a una de les composicions més enigmàtiques i sorprenents de la història de la música, Vexations, un petit fragment musical que sona 840 vegades seguides sense parar i que comporta que la seua execució total pugui arribar a durar entre 14 i 24 hores, o més.
A més, aquesta peça de Ravel podrà escoltar-se el 17 i 18 de desembre per primera vegada de forma integral, incloent la part vocal, una ària per a tenor mai interpretada en públic. Aquesta estrena mundial tindrà lloc a la Philarmonie de París, amb l’Orchestre de París dirigida per Alain Altinoglu, en un nou homenatge internacional a Viñes.
Estrena europea el novembre de l’obra inèdita de Ravel
El Palau de la Música acollirà també el 8 de novembre la primera audició a Europa del preludi i dansa de Sémiramis, la composició fins fa poc inèdita de Maurice Ravel (de qui aquest any es commemora també el 150 aniversari del naixement), descoberta gràcies a un diari personal de Ricard Viñes a partir de la investigació de Màrius Bernadó a l’arxiu familiar del pianista lleidatà. Aquesta obra va ser presentada en concert al Lincoln Center de Nova York el mes de febrer passat per l’Orquestra Filharmònica de la ciutat dels gratacels, dirigida per a l’ocasió per Gustavo Dudamel. L’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel lleidatà Néstor Bayona, protagonitzarà aquesta estrena europea, que l’endemà, el 9 de novembre, es podrà escoltar també a l’Auditori Enric Granados.