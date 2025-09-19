EXPOSICIÓ
Exhibeixen a Lleida el llegat inèdit del dibuixant Picarol
A la nova Adrià Codina Art Gallery, amb 5 obres de Picasso de la família
Només als molt iniciats en la història de l’art els sona el nom de Josep Costa Ferrer. En canvi, el seu pseudònim artístic, Picarol, ja és una altra cosa. Aquest dibuixant i il·lustrador nascut a Eivissa el 1876, que va passar la seua adolescència i joventut a Palma de Mallorca i que es va traslladar als vint anys a Barcelona, es va fer popular publicant en revistes com L’Esquella de la Torratxa, Cu-cut!, La Rambla o La Campana de Gràcia. Ara, una selecció del seu enorme llegat personal i professional de més de 40.000 documents s’exposa a Lleida finsal 15 d’octubre. La nova Adrià Codina Art Gallery, al carrer Vallcalent, va inaugurar ahir l’exposició El llegat infinit: Josep Costa Ferrer i el seu arxiu, amb una àmplia mostra de documents, fotografies, dibuixos i il·lustracions d’un autèntic personatge que va exercir també d’antiquari, arqueòleg, dissenyador, promotor d’artistes i fins i tot turístic a la seua Mallorca juvenil, on va morir el 1971 als 95 anys.
El responsable de la galeria, l’historiador de l’art, col·leccionista i antiquari Adrià Codina, va adquirir els descendents de Picarol aquest enorme llegat fa sis anys i, des d’aleshores, l’ha estat estudiant i catalogant de la mà de l’historiador de l’art Albert Velasco, que ara ha exercit també de comissari de l’exposició.
Entre les peces excepcionals que el visitant pot descobrir s’exhibeixen tres dibuixos, un petit oli i un retrat a la cera obra de Picasso, gran amic del dibuixant mallorquí i cedits expressament per la família de Picarol. Codina va explicar que “no només es mostra la faceta artística de Picarol sinó que el públic pot descobrir el seu compromís social, per exemple el seu posicionament antigermànic en els anys de la Primera Guerra Mundial; la seua afició arqueològica amb material inèdit; l’activitat professional com a antiquari, dels primers a organitzar subhastes a Barcelona, així com dels seus negocis de compravenda d’art religiós, com revelen cartes i documents amb rectors o fins i tot bisbes, i amb negoci obert fins i tot a Chicago el 1927”. Pel volum i rellevància històrica d’aquest fons, el posa a la venda per 387.000 euros. “Alguna administració hauria d’adquirir-lo per a exposicions itinerants i posar-lo a disposició d’historiadors i investigadors, tasques que des de la galeria no podem assumir”, va assenyalar Codina. Visites guiades els dissabtes (12.00 hores).