Protecció Civil demana d’extremar precaucions davant de l’alerta per pluges d’aquest diumenge a Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges aquest diumenge en diversos punts del territori i ha demanat d’extremar precaucions en la mobilitat i activitats a l’exterior, a més d’evitar passar per barrancs, rieres i zones inundables.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), des de les 8 hores fins al migdia de diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i en la serralada prelitoral del Camp de Tarragona, informa Protecció Civil aquest dissabte en un comunicat.
Des de migdia fins a les 20 hores es preveuen intensitats de fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d’Ebre (Tarragona), mentre que a la resta de Catalunya també es preveu que plogui amb intensitat.
Des de les 20 hores fins a mitjanit, la previsió indica que el perill d’intensitat de superació de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts quedarà concentrat a la meitat est de Catalunya.
Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i localment de granís o pedra, així com de ratxes fortes de vent.