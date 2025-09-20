PUBLICACIONS
Un llibre per mobilitzar el món rural
El primer títol de la col·lecció ‘Horitzons’ aborda les noves ruralitats de la mà d’una trentena d’experts. El conseller Ordeig veu clau el territori rural contra el canvi climàtic
La Fundació Horitzons 2050 va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida Mobilitzem-nos! Món rural! Noves ruralitats per als territoris històrics (Fonoll, 2025), el primer llibre de la seua col·lecció titulada Horitzons. L’acte va comptar amb l’assistència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va elogiar la iniciativa i va aprofitar per defensar el desenvolupament del món agrícola i forestal com la millor eina per mitigar el canvi climàtic. “Tant Europa com Catalunya es troben en una cruïlla i han d’escollir quin camí seguir. Aquesta decisió estarà molt influïda pel món rural que, al seu torn, s’ha de mobilitzar de manera organitzada per continuar generant oportunitats”, va apuntar el conseller.
L’acte va comptar amb la conducció del president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, i l’assistència de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, entre altres autoritats i representants del món agrícola i rural.
L’obra, editada pels arquitectes Carles Llop i Adrià Álvarez, aborda les noves ruralitats i proposa una visió renovada per comprendre el territori. Es tracta d’una recopilació de les conclusions proposades durant el seminari Horitzons Lab celebrat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs el novembre del 2023. En la jornada van participar un total de 28 ponents, entre els quals acadèmics i professors de la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la de València, activistes, geògrafs, arquitectes, urbanistes, enginyers i periodistes.
Segons Álvarez, que també va assistir a la presentació, el llibre i la jornada prèvia representen un treball important de diagnòstic, però sobretot de prospectiva i “per posar de relleu el món rural com un laboratori de possibilitats de futur”. L’arquitecte va explicar el projecte Visor, que han impulsat per “recollir totes les iniciatives i experiències de desenvolupament rural de Catalunya per reivindicar-lo, crear sinergies i generar nous projectes”.
Així mateix, Álvarez va subratllar que “el document recull les iniciatives i experiències del sector públic i privat, així com de negocis locals, activitats culturals i turístiques”.
Paral·lelament, la Fundació Horitzons 2050 ja té tot llest per a la tercera edició del Sant Miquel de les Lletres, que començarà dilluns 6 d’octubre. Al llarg d’una setmana, ha previst activitats per a totes les edats en diferents ubicacions de la ciutat de Lleida.
Un ‘Horitzons Lab’ sobre immigració, el 8 de novembre a Tàrrega
Horitzons Lab és una iniciativa impulsada per la Fundació Horitzons 2050 que té l’objectiu de “debatre qüestions d’actualitat importants per a les nostres comarques com, en aquest cas, el món rural”, va explicar ahir Antoni Gelonch, president de l’entitat.
Pel que fa a la pròxima edició, Gelonch va avançar que tindria lloc dissabte 8 de novembre en Mas Colom de Tàrrega “per fomentar la descentralització” de la capital del Segrià. Com a eix central, la jornada abordarà la immigració i comptarà amb les ponències de setze professionals de diferents àmbits.