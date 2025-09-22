La dansa donarà el tret de sortida a les Festes de la Tardor de Lleida 2025
Les professionals de la dansa Irene Cascos, Montse Lozano, Sandra Macià i Rosa M. Sánchez s'encarregaran del pregó | Les Festes de la Tardor d'enguany, entre el 26 i el 29 de setembre, aposten pel talent local i les tradicions
La Paeria ja ha fet públic el programa de les Festes de la Tardor d'enguany, a només 4 dies que comencin el 26 de setembre. Enguany, 4 professores i directores de dansa dels principals estudis de la ciutat de Lleida seran les encarregades de fer el pregó de les Festes. Són Irene Cascos, directora d'Artsdansa; Montse Lozano, fundadora i directora de La dansa estudi; Sandra Macià, fundadora de Dancescape; i Rosa M. Sánchez, coreògrafa d'Espai Dansa.
El programa aposta per les tradicions, com els correfocs de "la Gran nit de Foc Canya la Banya" del dissabte 27 al vespre o la diada castellera de Sant Miquel del diumenge 28 al migdia. El dilluns 29, dia de Sant Miquel, es farà el seguici de les Festes de la Tardor, amb el Ball de Diables, l'Àguila, la Moixiganga, els Balls de Valencians, de Bastons, de Moros i Cristians i de Cavallets, els Capgrossos, els Gegants i el Marraco. També es faran tallers de ball de bastons i de danses del Pirineu el dissabte i el diumenge a les 11 del matí a l'escenari del Carrer Cavallers.
Pel que fa als concerts, les festes aposten pel talent local de la ciutat. Hi actuaran artistes com 'abril', una cantautora lleidetana que presentarà el seu segon EP 'el que penso de tu' el dissabte a les 6 de la tarda a la Plaça del Dipòsit. També un reguitzell de DJs locals tocaran a l'escenari del carrer Cavallers, entre ells, el DJ Lluís Ribalta i els DJs Joseph i Mamomo, que tocaran els èxits dels 80 i 90 que sonaven a la Wonder i al Big Ben.
Des de Barcelona, el grup de pop/rock 'Elefantes' celebrarà els 30 anys de la seva formació amb un concert on revisitarà tots els seus grans èxits a l'auditori Enric Granados. La banda tocarà el divendres 26 de setembre a dos quarts de nou del vespre i les entrades estan disponibles a partir dels 20€.
Tot plegat, acabarà el dilluns a les 10 de la nit amb el tradicional Castell de Focs, enguany encarregada a Coheters Dragon, que posarà punt i final a les Festes de Sant Miquel.