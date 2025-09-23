Gairebé 700 alumnes al Conservatori i l’Escola de Música municipals de Lleida
Prop de 700 alumnes han iniciat recentment el curs al Conservatori i l’Escola Municipal de Música de Lleida. Quant al Conservatori, a partir d’aquest any portarà el nom de Ricard Viñes amb motiu del 150 aniversari del seu naixement.
El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va visitar ahir les instal·lacions d’ambdós centres i va destacar l’“èxit de la formació musical per a persones grans, amb pràcticament totes les places ocupades en cada curs”.