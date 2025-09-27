EXPOSICIÓ
Tresors del mar emergeixen a Lleida
CaixaForum estrena el nou curs amb una mostra d’arqueologia ‘submergida’, a partir de restes de naufragis d’època antiga i actual. Viatge immersiu al fons submarí de Catalunya
Encara que se’n parli poc, també hi ha jaciments arqueològics submergits sota l’aigua. Al llarg de la història, vaixells enfonsats s’han convertit en patrimoni submarí conservat durant anys i segles al fons marí. Alguns d’aquests tresors, que formen part també de la memòria històrica, emergeixen en l’exposició amb què CaixaForum Lleida va obrir ahir la nova temporada.
Fins al 15 de febrer podrà visitar-se la mostra Naufragis. Arqueologia submergida, una experiència immersiva en la qual el visitant pot capbussar-se en les profunditats de la Mediterrània davant les costes de Catalunya i altres punts per descobrir vaixells enfonsats i els materials que transportaven, tant de l’àmbit del comerç com de la guerra.
La responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya-Museu d’Arqueologia de Catalunya, Rut Geli, va presentar l’exposició, acompanyada per la directora de CaixaForum Lleida, Maribel Tost. De fet, el germen d’aquesta mostra va ser el 30 aniversari d’aquest centre arqueològic a Barcelona, l’abril del 2022. Després de tancar les portes a començaments d’aquest any, s’ha adaptat especialment per itinerar pels centres culturals de La Caixa, a Girona i ara a Lleida.
L’exposició no només se submergeix en la història de l’exploració del fons marí i en les tasques i tècniques arqueològiques sota l’aigua sinó que repassa tres naufragis d’època antiga i actual amb fins a 134 objectes i peces originals recuperades, a més de rèpliques, maquetes, il·lustracions, audiovisuals i recreacions en 3D. I, com és habitual, amb una àmplia oferta de visites i activitats paral·leles (vegeu el desglossament).