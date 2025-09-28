El mapa de Borsano de la Catalunya del segle XVII és ara accessible en una edició en llibre
És una peça de grans dimensions i d’alt valor històric, ja que el mapa és una de les representacions més detallades de la Catalunya de l’època, informa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat aquest diumenge.
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de la Generalitat i la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE) han coeditat el llibre-mapa 'El Principat de Cattaluña i Comtats de Rossellon i Cerdaña' (sic), sobre el mapa mural de Catalunya que va fer el 1687 l’enginyer militar Ambrosio Borsano.
Aquesta edició atansa el mapa al públic general, amb quatre estudis complementaris sobre Borsano i una reproducció reduïda del mapa, a més d’una comparació entre les vistes urbanes del XVII i l’ortofotomapa actual de Catalunya.
TESTIMONI CARTOGRÀFIC
Borsano, nascut a Milà el 1633, va servir més de 50 anys a la Monarquia Hispànica, com a soldat i després com a enginyer, deixant una important producció de cartografia, i va intervenir en la construcció i millora de fortaleses com les de Cardona (Barcelona), Castellciutat i la Seu d’Urgell (Lleida).
És el mapa manuscrit més detallat de la Catalunya del XVII, dibuixada amb plomí de tinta sípia, amb 16 plànols de fortaleses i 5 vistes de ciutats.
Borsano, que el va dedicar a Carles II, va incloure informació detallada de la toponímia, la hidrografia, l’orografia i la xarxa de camins reals, amb formes de relleu representades amb precisió, incloent els deltes dels rius Tordera, Besòs, Llobregat i Ebre.