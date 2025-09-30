EQUIPAMENTS
Museu de Capdella, amb 4.000 visites a l’estiu
El Museu Hidroelèctric de Capdella va registrar aquest estiu més de 4.000 visites i 1.158 participants en les activitats programades. Aquest equipament cultural va destacar ahir en un comunicat la gran acollida de les exposicions temporals, especialment Colònies escolars, amb 2.498 visitants, i La llum, de David Bestué; així com l’èxit de la 15 Mostra de Cinema Etnogràfic i el taller Música per l’ànima. També va organitzar una jornada sobre els retaules de les esglésies de la Vall Fosca, amb l’historiador de l’art Albert Velasco, i va acollir l’acte central de l’Any Conxita Grangé, en el centenari del naixement d’aquesta activista de la Resistència francesa en la II Guerra Mundial i supervivent dels camps de concentració nazis. El museu presentarà aquest cap de setmana a la Pobleta de Bellveí l’exposició Quin remei!, de medicina tradicional i facultativa.