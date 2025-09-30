GUARDONS
Tàrrega premia la cultura
Josep Castellana, el Grup Sardanista Estol d’Agramunt i la UdL rebran un Culturàlia. La 27 edició gira al voltant de “la música, l’educació i la forja”
El Teatre Ateneu de Tàrrega acollirà el dissabte 29 de novembre (20.15 h) la gala dels Premis Culturàlia 2025, guardons que en la 27a edició reconeixeran la trajectòria i l’aportació de Josep Castellana Niubó (artista), el divulgador musical Josep Lluís Boleda (persona), el programador de jazz Josep Mestres Duran (targarí fora vila), el Grup Sardanista Estol d’Agramunt coincidint amb el seu 30 aniversari (comarcal) i la Universitat de Lleida pel seu 725 aniversari (intercomarcal). Organitzats pel Centre Cultural de Tàrrega i la regidoria de Cultura de l’ajuntament, aquestes distincions s’han convertit en una de les grans cites culturals de les Terres de Lleida.
El director dels Premis Culturàlia, Antoni Palou, va destacar que aquesta edició està marcada per tres grans eixos: “Música, educació i forja”, mentre que el president del Centre Cultural, Pep Vall, va posar en relleu “la perseverança” dels guardons així com el sentit profund dels premis que busquen reconèixer “valors com la confiança i l’honradesa, fonamentals en la nostra societat i en la majoria d’ocasions exercits de forma desinteressada”.
Per la seua part, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va subratllar que la gala dels Culturàlia “s’ha convertit en una cita imprescindible del calendari cultural de la ciutat, que serveix per reivindicar la cultura com a eix clau de la nostra societat”.
La vetllada tornarà a comptar amb la presentació de l’actor de Comediants Robert Gobern, acompanyat de Mireia Ribó. També repetiran l’escenografia de Llorenç Corbella i els audiovisuals de Marc Andreu. L’acte, obert al públic i de caràcter gratuït, es tancarà amb l’actuació musical del grup La Dixie.