MÚSICA
Andrea Motis, en el ‘Tasting’ del Talarn Music Experience a la Pobleta de Bellveí
El Talarn Music Experience (TME) tancarà aquest cap de setmana la seua edició més ambiciosa amb el Tasting, en el marc de la tradicional Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí. El TME oferirà una programació gratuïta de música, circ i arts visuals, que arrancarà demà amb un concert de la cantant i trompetista Andrea Motis, acompanyada del guitarrista Josep Traver, a la carpa del certamen a les 20.00 hores (aforament limitat, invitacions a l’ajuntament de la Torre de Capdella). El Tasting continuarà dissabte amb un taller infantil de circ (17.00) i teatre de carrer amb El Xarlatà, personatge inspirat en els antics venedors ambulants que recorrien les fires (18.30). Dissabte (10.30 a 19.00) i diumenge (10.30 a 14.00), el carrer Sotavila acollirà El Carrer de les Arts, amb obres de creadors locals. El director del TME, Ramon Mitjana, va afirmar que “acabar a la Pobleta té un sentit molt especial: és aquí on música, tradició i gastronomia s’uneixen de manera més autèntica. És el millor final possible per a un any que marca un punt d’inflexió per al festival”.