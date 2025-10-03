SEGRE

El Raimat Arts Festival ja ressona

La violinista Ellinor D’Melon obre la IV edició del certamen als Cellers Raimat. Imparteix avui una masterclass a l’Auditori i La Boscana acull un sopar benèfic

La violinista jamaicana Ellinor D’Melon va actuar ahir amb el pianista ucraïnès Vadim Gladkov als cellers de Raimat. - JORDI ECHEVARRIA

REDACCIÓ

El Raimat Arts Festival va inaugurar ahir la programació de la seua quarta edició amb un primer recital a càrrec de la prestigiosa violinista jamaicana Ellinor D’Melon. L’espectacle, titulat Aurora, va comptar amb la participació del pianista ucraïnès Vadim Gladok i va tenir lloc als Cellers Raimat. Aquest tàndem de violí i piano va oferir un viatge musical que va incloure peces de compositors com Schubert, Brahms i Amy Beach.

A més, en el marc del certamen, la jove artista impartirà aquesta tarda (16.00) una masterclass de violí oberta al públic a la sala 2 de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. La jornada d’avui continuarà aquesta nit amb un sopar benèfic privat al restaurant La Boscana de Bellvís.

Pel que fa a demà, la percussionista lleidatana Carme Garrigó oferirà tres concerts gratuïts (10.00, 12.00 i 14.00) en diferents ubicacions de Raimat; la plaça del Castell de Raymat acollirà l’espectacle Hathi del Centre de Titelles (11.00); Luca Chiantore impartirà una xarrada musicalitzada sobre Ricard Viñes a la Casa de la Vila (17.00); i tindrà lloc el concert de la cantant Alba Carmona als Cellers (20.00).

