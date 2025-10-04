PATRIMONI
Les esteles funeràries de Sanaüja, d’Interès Nacional
La col·lecció de 68 peces ja és BCIN
La singular col·lecció de 68 esteles funeràries discoidals de Sanaüja ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), després de la publicació el 2 de setembre al BOE de la resolució de la conselleria de Cultura de la Generalitat, d’acord amb l’informe favorable de la direcció general de Patrimoni Cultural firmat al juny. Es tracta d’una col·lecció de 68 esteles, amb peces en pedra de gres datades des del segle XIV-XV fins a la segona meitat del XVIII de diferents formes, amb relleus esculpits en alguns casos per les dos cares i de temàtica variada: motius heràldics, creus, inscripcions i elements decoratius com flors. Des del setembre del 2017, aquesta col·lecció funerària està exposada a l’interior de la Capella de Santa Magdalena, edifici religiós de Sanaüja que va ser restaurat per a l’ocasió. És una de les col·leccions d’aquest gènere més importants de Catalunya, juntament amb la de Poblet i la de Preixana (municipi de l’Urgell) i la primera que va ser museïtzada. La declaració de BCIN suposa més protecció legal com a bé rellevant del patrimoni cultural català.