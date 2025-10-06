CERTÀMENS
Més de 9.000 visitants passen per la Lleida Air Challenge d’Alguaire
Amb un total de 110 expositors del sector
La fira Lleida Air Challenge ha reunit aquest cap de setmana 9.000 visitants a l’aeroport d’Alguaire. Professionals del certamen han portat a terme uns 600 contractes comercials, 200 més que l’any passat. La xifra situa la fira com un dels punts de referència del networking aeronàutic, segons el seu director, Antonio Gil. Així mateix, la majoria dels 110 expositors participants en aquesta edició es van mostrar satisfets pels resultats. El certamen va comptar amb la participació per primera vegada d’expositors procedents de Burgos, les Canàries, Palma de Mallorca o Madrid. A més, com a potencials clients, han aterrat a l’aeroport amb les seues aeronaus uns 90 pilots, una desena més que l’any passat. La xifra d’aeronaus presents en el certamen ha vorejat les 130.
Per tot això, el director de Lleida Air Challenge va assenyalar que l’edició d’enguany “dona continuïtat a la tendència a l’alça ja registrada en les últimes edicions i confirma l’encert de dirigir-la cap a la professionalització i especialització aeronàutiques”.
Pel que fa al vessant lúdic, el director va destacar la bona resposta del públic familiar, que va gaudir d’exhibicions de drons, exposicions de material aeronàutic, helicòpters, activitats infantils i la possibilitat de viure l’aviació amb simuladors i experiències immersives. La fira aeronàutica de Lleida ha comptat aquest any amb 110 expositors, dotze més que l’any passat, vint-i-cinc dels quals han estat escoles de formació de pilots, malgrat que també ha tingut un creixement exponencial les empreses dedicades als drons, a més de nou marques de distribuïdors d’aeronaus i aerotaxis, que ja operen a Alguaire.