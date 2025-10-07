ERC denuncia que no ha començat la restauració del Tossal de Moradilla
Cinc mesos després d’anunciar la Paeria l’obra, i alerta d’un possible deteriorament irreversible
El grup d’ERC denuncia una “paràlisi total” del projecte de restauració de la torre del Tossal de Moradilla, que el govern de la Paeria de Lleida va anunciar fa cinc mesos com “una actuació imminent”. Els republicans asseguren que des d’aleshores “no s’ha fet cap pas visible ni s’han iniciat les obres de consolidació d’aquest element patrimonial del segle XVIII, cada vegada més degradat”. A començaments de desembre de l’any passat va transcendir la caiguda d’una de les parets d’aquesta construcció i l’ajuntament va afirmar el maig passat que la reconstruiria.
La portaveu del grup, Jordina Freixanet, va afirmar que “el govern socialista utilitza el patrimoni històric com a element propagandístic, però sense cap voluntat real d’actuar”. “Fa mesos es van fer fotos i promeses, però avui el resultat és el mateix: cap intervenció, protecció ni calendari.
A més, si no s’inicia és possible que es perdin els diners anunciats i consignats pressupostàriament”, va advertir. Denuncia que aquesta situació podria suposar un deteriorament irreversible d’aquesta construcció.