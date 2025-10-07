CERTAMEN
El Festival de Cinema d’Àger suma 1.200 espectadors
‘Còlera’, de José Luis Lázaro, s’emporta el premi al millor curt
El Festival Internacional de Cinema d’Àger (FICdÀ) va tancar diumenge la tercera edició, amb 14 curtmetratges a concurs, en tres jornades que van sumar uns 1.200 espectadors. El premi al millor curt, dotat amb 500 €, va ser per a Còlera, de José Luis Lázaro. El premi del públic va recaure en Com sempre, de Pau Bacardit. El certamen va distingir la direcció d’Ivet Moreno i Abraham Delgado per Aigua Salina, un curt que també va ser guardonat per la millor interpretació femenina, l’actriu Anna Casas.
El premi en categoria masculina va ser ex aequo per a Jorge Motos i Manuel Canchal, els protagonistes de Còlera. Miguel Ángel Marqués Bordoy es va emportar el premi al millor guió (Urtajo), mentre que el de millor fotografia va reconèixer la tasca d’Alfonso O’Donnell a A Tarea. Aquest any també es va estrenar el premi Max Carvajal a la diversitat, que va recaure en el curt A Tarea. Així mateix, a la gala de clausura celebrada a l’escenari principal de la col·legiata de Sant Pere d’Àger, els directors del festival, Albert i Marcel Carbó, van destacar que “cada any superem les expectatives que ens marquem a l’inici”, mentre que l’alcaldessa d’aquesta localitat de la Noguera, Mireia Burgués, va valorar “portar el cine al medi rural” i va agrair el suport d’institucions, patrocinadors i voluntaris.