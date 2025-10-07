LLIBRES
El Sant Miquel de les Lletres s’estrena saltant a l’audiovisual
Graven un pòdcast literari en directe i amb públic al Cafè del Teatre
La tercera edició del Sant Miquel de les Lletres va arrancar ahir al Cafè del Teatre de Lleida amb un xou en directe que podrà gaudir-se també en diferit. El duo de Solsona Uriol Gilibets i Eduard Gener va protagonitzar davant del públic un episodi dels seus pòdcasts literaris titulats Llegir, que compten amb milers de seguidors en plataformes com Spotify, iVoox, YouTube i Instagram. El capítol, gravat també per Lleida TV, va tenir com a convidada l’escriptora lleidatana Ramona Solé (1968), que va patir un interrogatori arran del gènere negre i policial que conrea a les seues novel·les, però sempre amb el punt humorístic que caracteritza el pòdcast de Gilibets i Gener.
La sessió al Cafè del Teatre va obrir així una setmana d’activitats que convertiran Lleida en la capital literària catalana, amb taules redones i debats diaris, concerts, contacontes i narració oral –tant per a gent gran en residències com per a alumnes d’escoles i instituts– i un mercadillo de venda de llibres divendres a la tarda i dissabte a la plaça de la Catedral.
Impulsat per la Fundació Horitzons 2050, que presideix l’escriptor i activista cultural Antoni Gelonch, el Sant Miquel de les Lletres es va estrenar d’aquesta forma saltant a l’audiovisual, a la recerca de nous públics lectors, que potser no llegeixen tant com consumeixen entrevistes literàries en dispositius mòbils a qualsevol hora del dia o de la nit.
Els seguidors d’aquest pòdcast Llegir descobriran que molts arguments dels llibres de Ramona Solé –amb títols com Instint de supervivència (2017), Bisturí (2021) o Quan la boira ens cobreixi (2022)– “surten de notícies que m’han fet emprenyar” i va confessar que “em va encantar que una vegada la premsa em digués la Dama Negra de Ponent”. Com a especialista també ha dirigit clubs de lectura, Solé va assegurar que “als de novel·la negra són els que més s’inscriu la gent” i va recordar que “una criminòloga va revelar que un 3% de la població és psicòpata!, encara que això no vol dir que siguin assassins”.
Més rialles va desencadenar entre el públic quan va reconèixer que ara anirà més a la presó: “És que m’han ofert conduir un club de lectura a la presó Ponent de Lleida; això sí, he buscat títols de novel·la negra més de manipulació que d’assassinats.”
La segona jornada del Sant Miquel de les Lletres canviarà avui radicalment de to amb una sessió a l’IEI dedicada a l’espiritualitat, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat.