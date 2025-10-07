El XVI Som Cinema projectarà 52 films i impulsarà la creació de curts en català
Del 22 al 26 d’octubre en diferents sales de cine de Lleida, i el Museu Morera acollirà la primera edició de Som Cinema Lab/Pro
La 16a edició de Som Cinema projectarà 52 treballs audiovisuals dels Països Catalans del 22 al 26 d’octubre en diferents espais de la ciutat de Lleida, com Screenbox el Auditori del Campus de Cappont de la UdL i Ilerna. Set de les pel·lícules estan rodades per equips total o parcialment lleidatans o de producció lleidatana. El festival s’ha presentat aquest dimarts en el Museu Morera.
Com a novetat, organitzarà la primera edició del Som Cinema Lab/Pro, una iniciativa formativa i profesionalizadora destinada a guionistes i cineastes de Ponent que naix amb la voluntat d’acompanyar el desenvolupament de curtmetratges en català en fase de guió i facilitar eines i espais per defensar-los davant de productores i professionals del sector. En aquest sentit, el dissabte 25 tindrà lloc una jornada en el Museu Morera organitzada pel Col·lectiu Lleidatà d’Audiovisuals (CLAC) que inclourà una taula rodona sobre el desenvolupament d’un guió cinematogràfic, la presentació del directori de Ponent i Acció (nou directori de professionals del territori) i un espai de networking.
Durant la sessió inaugural, el dimecres 22 a les 19.00 hores es projectarà el llargmetratge Dur (2025), dirigit per Francesc Cuéllar, en l’Auditori del Campus de Cappont. Es tracta d’un film que “juga amb el canvi dels rols de gènere i planteja situacions de violències masclistes des d’un altre punt de vista”, ha explicat la directora de Som Cinema, Judith Vives. L’acte comptarà amb la presència de Cuéllar i els actors Bàrbara Mestanza i Cristian Valencia, amb qui el públic podrà debatre i reflexionar sobre el missatge de la pel·lícula. “No seran els únics cineastes i intèrprets que ens visitaran durant aquesta edició, el nostre objectiu és enriquir totes les sessions i que no siguin simples projeccions”, ha apuntat Vives.
El certamen consta de les seccions oficials de Llargmetratges i Curts de Ficció, Llargmetratges i Curts Documentals i Som Secundària. Té una dotació de 2.000 euros per a la pel·lícula de ficció guanyadora. Aquest any s’han rebut 307 projectes, dels quals 31 aniran a competició a les diferents seccions, per la qual cosa Som Cinema és un festival que "poc a poc va creixent" i va donant senyals que "el cine català està en un bon moment", ha valorat Vives. Així mateix, "la sensació general que hem tingut en els últims anys és que el cine català estava en un ascens bastant imparable. Què millor que celebrar-ho aquí, a Lleida?”, ha dit.