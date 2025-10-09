L’hongarès László Krasznahorkai, Premi Nobel de Literatura 2025
Segons l’Acadèmia Sueca, "per la seua obra convincent i visionària que, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l’art"
L’hongarès László Krasznahorkai és el Premi Nobel de Literatura 2025 "per la seua obra convincent i visionària que, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l’art", va informar l’Acadèmia Sueca. L’acadèmia el defineix en un comunicat com un "gran escriptor èpic en la tradició centreeuropea que va des de Franz Kafka fins Thomas Bernhard i que es caracteritza per l’absurd i els excessos grotescos". També destaca que Krasznahorkai –segon autor hongarès en guanyar el Nobel de Literatura després d’Imre Kertész (2002)– ha recorregut a les tradicions orientals a la recerca d’un estil més contemplatiu i d’un to mesurat. El resultat són obres inspirades per les impressions que va rebre i que va registrar en els seus diaris de viatges a la Xina i el Japó.
La seua novel·la 'Al nord la muntanya, al sud el llac, a l’oest el camí, a l’est el riu' (2003), que gira al voltant a la recerca d’un jardí secret, és definida per l’Acadèmia Sueca com una història misteriosa amb potents passatges lírics que es desenvolupa al sud-est de Kyoto. Aquesta obra serveix de preludi a una sèrie de 17 històries organitzades seguint la seqüència dels números de Fibonacci i que giren entorn del paper de la bellesa i la creació artística al mig d’un món marcat per la ceguesa i l’efímer. Un ambient rural similar al de la seua terra natal es troba a la seua primera novel·la 'Satantango' (1985).
Al seu torn, 'Herscht 07769' (2021) del guardonat ha estat descrita com una gran novel·la alemanya contemporània, a causa de la seua precisió en retratar el malestar social del país. És un llibre, escrit en un sol alè, sobre la violència i la bellesa "impossiblement" unides. Krasznahorkai va nàixer el 1954 al petit poble de Gyula, al sud-est d’Hongria, a prop de la frontera amb Romania.