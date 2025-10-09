Un Jazztardor sense fronteres
La 32a edició, encapçalada per Eliades Ochoa, inclou unes vint propostes clàssiques i avantguardistes, locals i internacionals
La 32a edició del Jazztardor, el festival internacional de jazz de Lleida, que se celebrarà del 26 d’octubre al 28 de novembre, va presentar ahir el cartell, encapçalat per artistes reconeguts internacionalment com el cubà Eliades Ochoa, guanyador d’un Grammy i una de les estrelles de Buena Vista Social Club. El seu concert està previst el 7 de novembre a l’Auditori Municipal Enric Granados. A més, el certamen combinarà propostes clàssiques amb avantguardistes amb l’objectiu d’atreure tant públic principiant com autèntics melòmans del gènere.
L’acte de presentació va tenir lloc a la sala Alfred Perenya i va comptar amb la presència del director artístic del Jazztardor, Josep Ramon Jové; la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch; i el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez.
Una altra de les figures destacades del certamen és el pianista balear Marco Mezquida, que presentarà el 28 de novembre a l’Auditori el seu projecte sobre Maurice Ravel –amic del lleidatà i també pianista Ricard Viñes– en un concert en col·laboració amb l’Any Viñes. Jové va apuntar que el festival destaca pel seu eclecticisme i va subratllar noms com el trombonista Dan Barrett (20 de novembre, Cafè del Teatre), col·laborador habitual del cineasta Woody Allen; o el duo format per Jordina Millà i Barry Guy (14 de novembre, Auditori) –el concert del qual Jové va descriure com “la proposta més atrevida de l’edició” –, així com altres propostes de diversos estils i tendències dins del ventall del jazz i les músiques improvisades.
En total, estan previstos una vintena de concerts que tindran lloc en diferents sales de Lleida ciutat, així com el Castell del Remei (Penelles), el Celler de Sanui, Cervera, Guissona o la Pobla de Cérvoles. La programació completa es pot consultar a jazztardor.cat.