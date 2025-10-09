INTERNET
Una jove de Solsona, viral en un vídeo a l’Índia
Gemma Colell intenta aixecar 40 kg de farratge, com fan les dones locals. La publicació acumula dos milions de visites
La viatgera de Solsona Gemma Colell s’ha fet viral a les xarxes socials al publicar a Instagram un vídeo en el qual es veu com intenta aixecar sense èxit un feix de 40 quilos de farratge en un petit poble d’Uttarakhand, al nord de l’Índia. El ganxo del clip és veure una anciana resident de la localitat fer-ho sense esforç just després de la lleidatana. El vídeo ha aconseguit gairebé dos milions de visualitzacions i la xifra continua creixent.
L’èxit no s’ha quedat només a la plataforma, sinó que el Hindustan Times, mitjà de comunicació hindú, se n’ha fet ressò. El diari digital titula la notícia dient: “Una estrangera queda atònita al veure com una dona pahadi aixeca amb facilitat un feix de 40 quilos de farratge.”
El poble pahadi el conformen les comunitats que viuen a les regions muntanyoses de l’Himàlaia, principalment al nord de l’Índia, el Nepal i el nord del Pakistan.
The 108 Peaks
Dissenyadora gràfica de professió, Colell ha fundat The 108 Peaks, un projecte que organitza viatges i expedicions a l’Himàlaia. L’aventurera de Solsona va decidir marxar de Catalunya fa dos anys per viure en un asram indi, lloc de meditació i ensenyament hinduista. Des d’aleshores, ha conreat la seua passió per l’alta muntanya a la serralada asiàtica, segons ha explicat a SEGRE.