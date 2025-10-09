REUNIÓ
Proposen mesures contra discursos d’odi
En el marc del Pacte Català Contra els Discursos d’Odi (2026-2030), el grup de treball de la vegueria de Lleida es va reunir ahir per debatre sobre la prevenció d’aquest tipus de discursos. Durant la sessió, es van proposar estratègies per combatre’ls i atendre les víctimes, per incorporar-les al futur document del Pacte.
L’encontre va comptar amb la presència i participació de la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil; la directora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans, Noa Monràs; i la directora dels Serveis territorials d’Igualtat i Feminisme, Sílvia Puertas.
Gil va destacar que la lluita contra els discursos d’odi “no és només una tasca del Govern, sinó que requereix la col·laboració i implicació de tots els sectors de la societat, així com la perspectiva de totes les realitats territorials del país”.