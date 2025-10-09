Reincidentes, CRIM i Rapsusklei: Les 3 cançons més escoltades dels grups que actuaran aquest dissabte al Sam Sam Festival
Repassem els grans èxits dels artistes que participaran al festival aquest dissabte 11 d'octubre, que enguany es celebrarà per primera vegada a les Borges Blanques
El Sam Sam Festival 2025 celebrarà la seva primera edició a les Borges Blanques el proper dissabte, 11 d'octubre de 2025, amb una marató musical de 12 hores al Pavelló de l'Oli. L'esdeveniment té com a objectiu principal recaptar fons per al projecte educatiu impulsat per Ferran Sans als barris de Sam Sam III i Baraka, a Dakar (Senegal), així com per a l'ajuda humanitària a la població de Gaza a través de Metges sense Fronteres.
Les primeres actuacions començaran a les 17.30 hores i l'organització preveu l'assistència de més de 500 persones durant la jornada. Com a part de la iniciativa solidària, els grups participants rebran dibuixos elaborats pels alumnes dels col·legis de les Borges Blanques amb motius relacionats amb la pau i la solidaritat, establint així un vincle directe entre la comunitat local i els valors que promou el festival.
En aquesta edició del festival, els assistents podran gaudir d'actuacions de grups com Reincidentes, CRIM, Albertucho, Rapsusklei, Jessica Abu Project, Pork Chop Boys i AfroPunk Collective, oferint un recorregut per gèneres tan variats com el punk, el rock, el soul, el folk i el hip-hop.
Les cançons més escoltades a Spotify
El festival té 4 clars caps de cartell: Reicidentes, Rapsusklei, CRIM i Albertucho. Rock i rap ompliran de música el fesival, i aquí repassem, per ordre d'oients a Spotify, les seves cançons més escoltades:
RAPSUSKLEI (798.000 oients mensuals)
Nascut a Saragossa el 1980, Diego Gil Fernández (Rapsusklei) és un raper espanyol molt conegut en el seu sector. Amb només 15 va maquetar el seu primer single, "Estat de bogeria", i el 2002 va gravar el seu primer disc, "La historia más real de vuestras vidas", amb el productor Hazhe.
Des de llavors ha publicat 35 maquetes i 5 discos i ha sigut reconegut per la revista Rolling Stone com un dels "50 grans de la història del rap espanyol". Aquestes són les seves cançons més escoltades:
Dando y perdiendo (REMIX) ft. Cancerbero (51.775.696)
Enero ft. Sharif, Juaninacka (21.630.018)
A fuego (15.145.181)
REICIDENTES (225.700 oients mensuals)
Reincidentes és un dels grups de punk rock referents a l'Estat espanyol. Originaris de Sevilla, les seves lletres crítiques amb el sistema i amb la societat tracten temes com l'avortament o el comunisme. Es van formar el 1987, quan van fer un concert a la Universitat de Sevilla durant les protestes estudiantils d'aquell any.
Amb més de 20 discos produïts al llarg dels seus gairebé 40 anys d'història, Reincidentes té cançons que passaran a la història del punk espanyol, que ara repassarem:
Vicio (30.088.915)
¡Ay! Dolores (13.024.796)
La Republicana (7.009.811)
Albertucho (154.000 oients mensuals)
Cantautor de rock, Albertucho és nascut a Sevilla. El 2002, amb només 19 anys, va publicar el seu primer disc, "Que se callen los profetas", un disc tan fructífer, que totes les cançons que repassarem en aquesta llista són, precisament, seves.
Des de llavors va publicar 4 discs més fins al 2012, i ara, fa dos anys, al 2023, va tornar a la roda amb "El regreso del perro andaluz". Repassem les seves cançons més escoltades:
El pisito (9.310.768)
Descuida (3.840.481)
Mi estrella (3.075.429)
CRIM (27.500 oients mensuals)
Formats a Tarragona el 2011, CRIM és un grup de punk rock en català conegut per la seva crítica social a través de la veu profunda del seu cantant principal, Adri Bertran. Han produït 7 discos al llarg dels seus gairebé 15 anys d'història, que va començar amb "10 milles per veure una bona merda", disc que es van editar ells mateixos.
Repassem les cançons més escoltades a Spotify dels tarragonins:
Una cançó i una promesa (1.388.345)
Verí caducat (1.357.397)
Castells de sorra (1.262.646)