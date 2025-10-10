TEATRE
Els lleidatans La Baldufa estrenen ‘Fantasmes de guerra’ a Manresa
La històrica companyia d’arts escèniques lleidatana La Baldufa va estrenar ahir l’obra Fantasmes de guerra en la 28a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Es tracta d’un espectacle familiar que té com a rerefons la guerra civil espanyola. La història se centra en tres amics de Seròs i està inspirada en diaris personals de combatents reals. Ahir també van actuar a la Fira Cinc Cèntims, del Maresme, i la menorquina Anna Ferrer.