El lleidatà Marc Gairí presenta el seu primer EP

Imatge de la portada de 'Dins meu', de Marc Gairí.

Imatge de la portada de ‘Dins meu’, de Marc Gairí. - ANNA DESTELLO

El músic Marc Gairí (Lleida, 1998) ha publicat recentment el seu primer EP sota el títol Dins meu (Cases de la Música Records). Es tracta d’una recopilació de quatre cançons que l’artista ha compost al llarg dels anys les lletres de les quals conviden a la introspecció i reflecteixen un procés de creixement personal i la necessitat de reconciliar-se amb les ferides emocionals. Després de dos anys d’exploració musical amb les seues primeres cançons, el jove músic ha trobat la seua pròpia veu. Destaca el single Vint-i-sis, amb un videoclip a YouTube, en el qual Gairí aborda el seu camí cap a l’autodescobriment i la lluita contra les inseguretats. La resta de cançons es titulen Si m’esperes tu, Dins meu i Siempre un poco más.

L’EP ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals. L’enregistrament a l’estudi ha estat possible gràcies al programa d’ajuts de Cases de la Música.

