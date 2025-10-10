PREMI
Un Nobel de Literatura visionari
László Krasznahorkai és considerat un dels grans noms de la narrativa centreeuropea || L’autor hongarès vindrà a Barcelona a finals d’aquest mes per assistir al festival Kosmopolis
L’escriptor hongarès László Krasznahorkai va ser guardonat ahir amb el Premi Nobel de Literatura 2025, segons va anunciar la Reial Acadèmia Sueca, que reconeix en el seu treball “una obra convincent i visionària que, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l’art”. Amb aquest reconeixement, Krasznahorkai es converteix en el segon autor hongarès a rebre el Nobel després d’Imre Kertész, premiat el 2002. Segons l’Acadèmia, l’escriptor és un “gran narrador èpic en la tradició centreeuropea”, hereu d’autors com Franz Kafka o Thomas Bernhard.
En les seues primeres declaracions després de conèixer la notícia del Nobel, l’escriptor va confessar a Ràdio Suècia que inicialment no va voler convertir-se en escriptor: “Només volia escriure un llibre, no volia ser escriptor perquè no volia ser ningú.” Krasznahorkai va afirmar sentir-se “molt feliç” pel premi i “tranquil i nerviós alhora”. “És el primer dia de la meua vida com a guanyador d’un Nobel i no sé què ocorrerà en el futur”, va afegir. Convertit en escriptor de culte en l’última dècada, la seua visió apocalíptica del món està relacionada per molts amb la pèrdua de valors occidentals. El novel·lista ja va assolir cert reconeixement amb el seu primer títol, Tango satànic (1985), i amb Melancolia de la resistència (1989), les dos adaptades al cine pel seu compatriota Béla Tarr. Entre les seues publicacions més recents destaca Herscht 07769 (2021), valorada per la crítica com una de les grans obres contemporànies pel seu retrat precís del malestar social.
L’autor visitarà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el 24 d’octubre, per afegir-se al festival Kosmopolis i “narrar l’apocalipsi” amb Miquel de Palol. La seua obra Tango satànic, traduïda per Carles Dachs, forma part del catàleg d’Edicions del Cràter, nascuda durant el confinament. “És una alegria molt gran perquè no només es premia un autor sinó també una manera d’entendre la literatura que compartim completament”, va assenyalar la directora de l’editorial barcelonina, Sandra Ollo. Per la seua part Acantilado porta gairebé 25 anys traduint al castellà l’humor de l’hongarès.
L’autor, destacat per les seues obres de denúncia dels efectes del colonialisme i per la seua sensibilitat davant de les desigualtats de gènere, ja va ser present ahir en alguns actes a Lleida i serà el segon honoris causa de la universitat originari d’un país de l’Àfrica.
Honoris causa de la Udl, avui al tanzà Gurnah
Just l’endemà que l’Acadèmia Sueca concedís el Premi Nobel de Literatura a László Krasznahorkai, la UdL investeix avui com a doctor honoris causa el novel·lista tanzà Abdulrazak Gurnah, també guanyador del mateix guardó el 2021.