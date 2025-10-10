LLIBRES
Nova edició d’una obra de Santiago Rusiñol i Picarol
L’Adrià Codina Art Gallery va acollir ahir la presentació del llibre facsímil KULTUR. Antología bárbara de los tiempos modernos, una obra escrita per Santiago Rusiñol Prats i il·lustrada per Josep Costa Ferrer (Picarol), publicada originalment el 1915. La reedició commemora el 110 aniversari d’aquest títol satíric i crític que torna a veure la llum en una edició especial. Adrià Codina, promotor del llibre facsímil, va explicar el procés de recuperació.