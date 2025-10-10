LLIBRES
El ‘pols’ de la llengua catalana
Una elevada producció però amb caiguda de lectors, claus del debat del Sant Miquel de les Lletres. Apostar per la qualitat i la “diferència”, entre els reptes
El Sant Miquel de les Lletres va celebrar ahir la quarta jornada de certamen prenent el pols a l’estat de la llengua catalana. Ho va fer a l’IEI amb una taula redona, moderada per Annabel Ramon, amb els escriptors Pep Coll, Núria Cadenes i Carlota Gurt i l’editor Jordi Souto. Tots es van mostrar optimistes pel nivell de producció de la literatura catalana, amb estils diversos, però no van amagar la seua preocupació per la caiguda del nombre de lectors, la qual cosa van atribuir a la “falta de concentració”. Coll va destacar “la vida” que tenen biblioteques com la de Lleida o Tremp i el nombre creixent de clubs de lectura, encara que es va preguntar quin serà el seu futur davant de les noves generacions. La valenciana Núria Cadenes va constatar la bona salut de la literatura catalana al País Valencià i, encara que també va compartir la preocupació perquè “cada vegada hi ha menys lectors”, va instar a “aspirar a tenir un Nobel català, a fer obres que perdurin”. Més pessimista es va mostrar Gurt, que va assegurar que actualment, malgrat estar en un moment extraordinari, amb reconeixements a la literatura catalana, “el problema és que no llegeix ningú”. També va assenyalar la concentració en grans grups editorials. Per la seua part, Souto va voler ressaltar els autors que “fugen de l’àmbit comercial i aposten per fer coses diferents” i va avalar la “militància” dels escriptors en català. “Hem de saber diferenciar entre literatura i la indústria del llibre i considero que hi ha espai per a les apostes de qualitat”, va concloure. El certamen continuarà avui amb la taula redona sobre l’actualitat sota el títol El món amb Trump, al Rectorat de la UdL.