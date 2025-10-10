CERTAMEN
Solidaritat a les Borges amb el festival Sam Sam
Demà, amb una programació musical variada. Els fons recaptats es destinaran a dos barris de Dakar i a Gaza
La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; l’alcalde de les Borges Blanques, Josep Ramon Farran; i el president d’Acció Sam Sam, Xavier Seguro, van presentar ahir el Sam Sam Festival 2025 que se celebrarà a la capital de les Garrigues demà amb 12 hores de música al Pavelló de l’Oli. L’objectiu és recaptar fons per al projecte educatiu impulsat per Ferran Sans als barris Sam Sam III i Baraka, situats a Dakar (Senegal), així com per a l’ajuda humanitària a la població de Gaza a través de Metges sense Fronteres.
Les primeres actuacions començaran a les 17.30 hores i l’organització preveu la presència de més de 500 persones. El cartell d’aquesta primera edició compta amb una programació musical diversa amb CRIM, Reincidentes, Albertucho, Rapsuskei, Jessica Abu Project, Pork Chop Boys o AfroPunk Collective.
Rufach va destacar que el festival demostra com la cultura i la música “poden ser eines poderoses de transformació social i de solidaritat internacional”. Per la seua part, Farran va assenyalar la voluntat que el certamen tingui continuïtat amb la possibilitat que es pugui ampliar en dies i organitzar tallers i jornades. Mentrestant, Segura va remarcar la tasca de sensibilització.
L’entrada anticipada costa 20 euros i a taquilla, 24 euros, i ja estan disponibles al lloc web www.entradium.com i en punts físics.