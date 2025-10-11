CERTAMENS
Acaba aquesta tarda un Sant Miquel de les Lletres de Lleida d'"èxit" amb 15.000 visitants
Amb una quarantena de propostes literàries durant els darrers cinc dies
Aquesta tarda acaba la tercera edició del Sant Miquel de les Lletres amb una previsió total de 15.000 visitants durant els cinc dies de certamen. Es tracta d'un nombre d'"èxit", segons el president de la Fundació Horitzons 2050 i organitzador de l'esdeveniment, Antoni Gelonch. La darrera activitat serà el lliurament dels premis Rosa Fabregat, en un acte aquesta tarda a les 18 hores a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
En aquesta edició del festival s'han organitzat més de 40 propostes arreu de la ciutat i una desena de parades de llibres a la plaça de la Catedral. Aquest matí, s'ha programat una marató de conta-contes a càrrec del Genet Blau, amb la participació de desenes d'infants i famílies. Tot seguit, el periodista Xavier Grasset; el periodista, escriptor i director de la revista Horirtzons, Francesc Canosa, i la directora Sant Miquel de les Lletres i llibretera al Genet Blau, Mertxe París; han participat en un vermut literari on han tractat la situació del món de la literatura i de l'editorial.
Entre les novetats d'enguany, hi destaca l'estrena d'un cicle de llibres i cuina amb la participació de Maria Nicolau, Jaume Fàbrega i Gonzalo Ferreruela. Gelonch afirma que "estem molt contents perquè les iniciatives que ja es feien s'han consolidat i les noves propostes han tingut una bona acollida".
Altres activitats s'han dut a terme en escoles bressol, primària i instituts, perquè com ha apuntat Gelonch, "l'objectiu del Sant Miquel de les Lletres és donar a conèixer a la població la literatura catalana", alhora que es busca "crear l'hàbit de la lectura entre els joves". En aquesta línea, també s'han programat lectures en veu alta i presentacions en residències d'avis.
Les propostes més consolidades són les taules rodones amb escriptors, assagistes, periodistes o llibreters, que en aquesta edició han tractat temes com l'estat de les lletres catalanes, l'espiritualitat, el món amb Trump o el 125è aniversari del Barça. Antoni Gelonch conclou que "la resposta del públic ha estat magnífica. El públic respon davant l'oferta de qualitat i hem tingut ponents de primer nivell".
El certamen també ha comptat amb tres actuacions a l'Espai Orfeó a càrrec de Meritxell Gené, Montse Castellà i Pau Alabajos.