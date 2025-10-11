CINE
Joe Dante revela que no volia fer terror
Joe Dante, el director de pel·lícules tan populars com Piranya (1978) o Gremlins (1984), va revelar ahir al Festival de Sitges que mai havia tingut la intenció de rodar pel·lícules de terror, però que aquestes van suplantar els westerns. El cineasta nord-americà va destacar que va créixer amb els westerns i sempre li han agradat. “Després es van convertir en pel·lícules de motos i més tard de persecució de cotxes”, va afegir. Dante, que demà rebrà el Gran Premi Honorífic del festival, va participar ahir en el Sitges Encounters, on va assegurar que “les pel·lícules de terror són populars en temps de turbulències” i no va obviar parlar del personatge de la jornada, Trump: “Per què voldries donar un premi Nobel a un home que té emmascarats que segresten els seus ciutadans a plena llum del dia als carrers sense cap tipus de procediment?”