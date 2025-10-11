LITERATURA
Jordi Pàmias i Jordi Caselles, primers guanyadors dels premis literaris Rosa Fabregat
L'acte de lliurament està previst aquesta tarda a les 18 a l'IEI, en el marc del Sant Miquel de les Lletres
L'escriptor i poeta de Guissona Jordi Pàmias, i el llibreter lleidatà Jordi Caselles han guanyat la primera edició dels Premis Rosa Fabregat. Aquests nous guardons estan organitzats per la Fundació Horitzons 20250 i l'organització del Sant Miquel de les Lletres amb la voluntat de reconèixer trajectòries literàries destacades i la voluntat d'impulsar la lectura.
El lliurament serà aquesta tarda a les 18 hores a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. L'acte és la cloenda de la tercera edició del certamen Sant Miquel de les Lletres, en el que durant cinc dies s'hi han programat més de quaranta activitats.
Aquesta és la primera edició dels premis, que s'han creat amb la voluntat de retrer homenatge a l'escriptora, poetessa i farmacèutica Rosa Fabregat, que va morir l'any passat. Els guardons tenen dues vessants: per una banda, premiar la trajectòria literària d'un autor; per l'altra, reconèixer la contribució al món del llibre d'un professional.
Un dels premiats és Jordi Pàmias, poeta de Guissona, que també ha explorat la narrativa, l'assaig i el teatre. Al llarg de la seua carrera ha publicat una vintena de poemaris, com Fantasia per a l'ús de la gent sàvia (1974), Flauta del sol (1979), Àmfora negra (1985) o La veu de l'àngel (2009), entre d'altres.
L'any 1999 va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el 2013 amb la Medalla de la Paeria de Lleida al mèrit cultural. Altres distincions són el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana l'any 2017, i el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més a més, és soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
L'altra persona premiada és el lleidatà Jordi Caselles, responsable de la Llibreria Caselles, fundada l'any 1914 pel seu avi i convertida en un referent cultural al carrer Major de Lleida. La seua trajectòria i compromís també han set reconeguts enguany amb el Premi Llibreter.