MÚSICA
El setè disc de Xiula, 'Xiulalaland', amb col·laboracions de Manu Guix o Ladilla Rusa
El grup presentarà el projecte en una gira per tota Catalunya, que començarà el proper 1 de febrer al teatre Poliorama de Barcelona
El grup musical Xiula ha presentat aquest dissabte el seu nou disc, Xiulaland. És la setena producció d'estudi de l'agrupació, i compta amb les col·laboracions de Manu Guix, Ladilla Rusa, Anna Colom i Cristina López. També hi han participat el cos de Bombers de la Generalitat i l'humorista i tiktoker Wizproblema.
El nou àlbum presenta tretze cançons on es tracten temes sentimentals com la masculinitat, l'agraïment o l'amor incondicional als fills; alhora que aborda qüestions com el dret a manifestar-se, l'addicció a les pantalles i l'escalfament global.
El grup està format per Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto; i han anunciat una gira d'espectacles per teatres d'arreu de Catalunya. La primera data és l'1 de febrer de 2026 al Poliorama de Barcelona.
El repertori de cançons és variat, amb melodies que van des del rap fins a la rumba, o del reggaeton a l'electrònica. 'Xiulalaland' té la voluntat de traslladar als infants la importància de reivindicar les necessitats naturals de cadascú i incentivar-los a desenvolupar el seu potencial, per a poder construir "una societat més saludable".
Alguns temes destacats són 'Xiulaland', la cançó inicial del disc i que anima a buscar el sentit vertader de qui som i què hem vingut a fer; 'Boombera', que ret homenatge a l'ofici dels bombers i al seu paper social; 'Aixeca la mirada', un reggaeton que aborda el malús de les pantalles; 'Pots pixar assegut', que treballa una masculinitat saludable; o 'Gegant', que tracta sobre l'amor d'un pare al seu fill.