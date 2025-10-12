LLIBRES
La setmana més literària de Lleida
El Sant Miquel de les Lletres tanca amb èxit la tercera edició, amb més de 2.500 assistents i uns 15.000 visitants. Jordi Pàmias i Jordi Caselles reben els nous Premis Rosa Fabregat
El Sant Miquel de les Lletres va tancar ahir la tercera edició amb un èxit de públic que va animar els seus organitzadors a pensar ja a continuar i ampliar si cal l’any que ve aquesta gran cita de la literatura catalana i en català a Ponent. Així ho va destacar l’impulsor d’aquesta iniciativa cultural, el president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, molt satisfet després de sis intenses jornades d’activitats literàries que van sumar més de 2.500 assistents entre les taules edones diàries, les sessions de contacontes en escoles i instituts de Lleida, les narracions orals per a gent gran de centres residencials de la ciutat, la nova secció de cuina i llibres o les activitats musicals. Una xifra que l’organització va elevar fins a les 15.000 persones per l’afluència de visitants i compradors al mercat del llibre instal·lat en una desena de parades de llibreries i editorials a la plaça de la Catedral divendres a la tarda i durant tota la jornada d’ahir. El cantautor valencià Pau Alabajos es va encarregar de posar el colofó al Sant Miquel de les Lletres amb un concert a l’Espai Orfeó, encara que una hora abans, el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir un dels actes més emotius d’aquesta edició. Davant de prop d’un centenar de persones, el poeta Jordi Pàmias i el llibreter Jordi Caselles van rebre sengles Premis Rosa Fabregat –a un escriptor i a una trajectòria en el món del llibre– creats aquest any pel certamen en record de l’escriptora lleidatana traspassada el passat 30 de desembre.
Gelonch va glossar la figura de Fabregat, elogiant la seua prolífica trajectòria com a escriptora, poeta i també farmacèutica. Així mateix, es va encarregar de presentar Jordi Pàmias, de qui va destacar la militància com a segarrenc de Guissona, professor des del franquisme i intel·lectual i escriptor, especialment com a poeta. Pàmias va repassar la seua trajectòria i va recitar diversos poemes, tant propis com de Fabregat.
Per la seua part, la llibretera, editora i directora del certamen literari Mertxe París va presentar la trajectòria de Jordi Caselles de 47 anys com a cara visible de l’emblemàtica llibreria del carrer Major, fins a la jubilació el mes de maig passat. Caselles va rememorar els inicis del negoci, “un petit quiosc al 1914 a l’Arc del Pont amb l’avi Bonaventura” i va remarcar el caràcter familiar de la llibreria amb tres generacions de Caselles. També va voler agrair la tasca de tot el personal que ha treballat en aquests 47 anys per l’establiment i, visiblement emocionat, no es va oblidar de la seua dona i els seus dos fills.
Pàmias i Caselles van rebre com a premi litografies originals de l’artista italiana Silvana Martignoni, guanyadora el 2023 del primer premi de gravat Horitzons.