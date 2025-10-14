Espolien el jaciment del Castell Sobirà de Sant Gervàs: els arqueòlegs denuncien que persones amb detector de metalls extreuen material
Aquests actes estan prohibits per la llei i suposen un "greu perjudici" per la recerca
L'equip d'arqueòlegs que treballa al Castelló Sobirà de Sant Gervàs, al Pallars Jussà, han denunciat que persones amb detectors de metall han espoliat el jaciment. Els fets es van produir dimecres passat quan van detectar al jaciment deu forats d'on previsiblement s'havia extret materials. El mateix dia, els responsables de l'excavació van posar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per aquest fet, que està prohibit per la llei i constitueix un delicte contra el patrimoni. Els arqueòlegs han indicat que fets com aquest provoca "un greu perjudici" per la recerca arqueològica i han afegit que "el mal que han fet és irreparable".
L'arqueòloga Marta Sancho ha dit que "un insignificant objecte trobat en un determinat context arqueològic, pot ser clau per comprendre i trobar la solució a múltiples interrogants".
Aquest jaciment és un dels més importants de Catalunya perquè té un castell i tot un hàbitat associat. Les primeres intervencions al jaciment de Sant Gervàs es van produir durant els anys 80.
El castell de Sant Gervàs
El castell de Sant Gervàs està situat a la Vall de Barcedana, on hi ha "molt ben conservades" les restes d'un poble emmurallat que representa el prototipus d'un hàbitat rural agrupat, típic dels segles XI-XII i constituït per una població fortificada de planta gairebé rectangular, presidida per un castell. De la fortificació en destaca una torre cilíndrica, edificada a l'extrem superior i tancada a la part més baixa pel temple tardoromànic d'una sola nau amb absis de planta semicircular.
Entre el castell i l'església, en terrasses successives esglaonades, on es va aprofitar el desnivell del terreny i s'hi van construir vintena de cases. La superfície total del poble passa dels 8.000 metres quadrats, estenent-se de nord a sud en suau pendent.
El castell i les seves torres daten del segle XI, i al peu del castell, encara hi ha, per la banda nord, extramurs, un gran pati pla, rodejat de parets de pedra.