FESTIVAL
Jornada de cultura popular i música d’arrel al Talladell
El Galliner crea El Molí Folk, dissabte vinent en aquesta població de Tàrrega
El Talladell, al municipi de Tàrrega, acollirà dissabte vinent la primera edició d’El Molí Folk, una jornada per promoure la cultura popular i la música de soca-rel. Es tracta d’una iniciativa d’El Galliner-Agitació Cultural dirigida al públic familiar.
El programa començarà a les 18.00 hores amb una cercavila pels carrers del Talladell a càrrec de diversos elements de l’associació Guixanet com les Arquets, els Targalets, els Nans i els Grallers de la Barra. Seguidament tindrà lloc un taller de danses tradicionals amb l’Esbart Albada. A les 20.00 hores, el grup jove d’arrel i pop Trèvol oferirà un concert que culminarà amb un sopar popular. Per arrodonir la jornada tindrà lloc l’actuació del duo ebrenc Terrae, format per Andreu Peral i Genís Bagés, que fusiona música tradicional i folk amb música electrònica i que s’emmarca en el Circuit Folc 2025. Totes les activitats tindran lloc a l’Espai Molí del Talladell, malgrat que la cercavila s’iniciarà a la plaça Major.
Els interessats a participar en el sopar (que costa 10 euros) s’hi poden inscriure fins aquest dijous a través d’Instagram o al forn del Talladell.
El Molí Folk és la primera creació pròpia d’El Galliner-Agitació Cultural, que naix a la localitat on s’ha instal·lat la cooperativa formada pel músic i gestor cultural Eduard Escaño i l’escenògraf i productor Gerard Orobitg. L’objectiu és que tingui continuïtat, es consolidi i creixi fins a convertir-se en un festival de caràcter anual.
El Galliner-Agitació Cultural va nàixer amb l’objectiu d’agitar la cultura, ocupar les places i fer xarxa entre grups i companyies del territori amb els ajuntaments i les associacions. S’encarrega de produir i oferir serveis culturals.