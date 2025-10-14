SEGRE

FESTIVAL

Jornada de cultura popular i música d’arrel al Talladell

El Galliner crea El Molí Folk, dissabte vinent en aquesta població de Tàrrega

Presentació de la primera edició del festival El Molí Folk, ahir al Talladell. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El Talladell, al municipi de Tàrrega, acollirà dissabte vinent la primera edició d’El Molí Folk, una jornada per promoure la cultura popular i la música de soca-rel. Es tracta d’una iniciativa d’El Galliner-Agitació Cultural dirigida al públic familiar.

El programa començarà a les 18.00 hores amb una cercavila pels carrers del Talladell a càrrec de diversos elements de l’associació Guixanet com les Arquets, els Targalets, els Nans i els Grallers de la Barra. Seguidament tindrà lloc un taller de danses tradicionals amb l’Esbart Albada. A les 20.00 hores, el grup jove d’arrel i pop Trèvol oferirà un concert que culminarà amb un sopar popular. Per arrodonir la jornada tindrà lloc l’actuació del duo ebrenc Terrae, format per Andreu Peral i Genís Bagés, que fusiona música tradicional i folk amb música electrònica i que s’emmarca en el Circuit Folc 2025. Totes les activitats tindran lloc a l’Espai Molí del Talladell, malgrat que la cercavila s’iniciarà a la plaça Major.

Els interessats a participar en el sopar (que costa 10 euros) s’hi poden inscriure fins aquest dijous a través d’Instagram o al forn del Talladell.

El Molí Folk és la primera creació pròpia d’El Galliner-Agitació Cultural, que naix a la localitat on s’ha instal·lat la cooperativa formada pel músic i gestor cultural Eduard Escaño i l’escenògraf i productor Gerard Orobitg. L’objectiu és que tingui continuïtat, es consolidi i creixi fins a convertir-se en un festival de caràcter anual.

El Galliner-Agitació Cultural va nàixer amb l’objectiu d’agitar la cultura, ocupar les places i fer xarxa entre grups i companyies del territori amb els ajuntaments i les associacions. S’encarrega de produir i oferir serveis culturals.

