ART
Lo Pardal d’Agramunt exhibeix l’‘essència’ de Guillem Viladot
Lo Pardal d’Agramunt-Fundació Privada Guillem Viladot va inaugurar el cap de setmana passat, coincidint amb la celebració de la 36 edició de la Fira del Torró i les jornades europees de patrimoni, l’exposició Tot tombant. Convoco en la qual els participants de la quarta edició de la residència creativa Lo Niu, Laura Albajar, Enric Marzà i Berta Esteve (amb el nom artístic d’Unfunny Curator), mostren les seues propostes creades a partir de reinterpretar l’obra de Guillem Viladot. L’exposició, de la qual el cap de setmana es va oferir portes obertes, es pot visitar fins a finals de gener del 2026 i des de Lo Pardal estudien organitzar una acció amb els artistes. Laura Albajar ha centrat la seua obra en la descontextualització d’objectes i el concepte d’objecte trobat amb la palla com a element central, mentre que Unfunny Curator qüestiona el discurs críptic de l’art contemporani i Enric Marzà explora el cal·ligrama aplicant regles d’escriptura restrictiva dialogant amb el llibre Els infants de Riella.