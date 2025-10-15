PONÈNCIES
Educació, IA i medicina, a debat en el tercer cicle ‘Diàlegs’
La iniciativa està impulsada per l’IEC, la UdL, SEGRE i l’Orfeó Lleidatà
Ahir es va presentar a la fundació Orfeó Lleidatà la tercera edició del cicle de debats Diàlegs, una iniciativa conjunta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL), el diari SEGRE i l’Orfeó Lleidatà. La proposta té com a objectiu crear un espai de divulgació i debat obert a la ciutadania. L’acte de presentació, celebrat a l’Espai Orfeó a porta tancada, va comptar amb la presència de representants de les institucions organitzadores: Xavier Quinquillà, director de l’Orfeó Lleidatà; Joan Busqueta, vicerector de Cultura de la UdL; Ramon Sistac, membre de l’Institut d’Estudis Catalans; Josep Maria Forné, coordinador del cicle Diàlegs, i Anna Sàez, directora de SEGRE. Tots van voler subratllar el paper essencial d’aquest tipus d’iniciatives a l’hora d’abordar temes d’actualitat des d’una mirada rigorosa i plural. “Es tracta de combinar l’interès social dels temes amb la solidesa i el criteri dels ponents”, va assenyalar Josep Maria Forné, que també va destacar la voluntat de mantenir un format de debats participatius.
El cicle Diàlegs es consolida així com un espai de partit entre experts i públic, amb una assistència mitjana d’unes cent persones per sessió en edicions anteriors. “Les aportacions dels assistents generen nous debats i els enriqueixen, fent que el coneixement circuli des de la sala”, va afegir Ramon Sistac.
La nova edició arrancarà el proper dia 21 d’aquest mes amb un debat sobre el sistema educatiu, en el qual participaran els pedagogs Xavier Besalú i Fidel Molina, professor de la UdL, sota la moderació d’Anna Sàez. El 4 de novembre se celebrarà la segona sessió, centrada a analitzar els reptes de la intel·ligència artificial i amb la presència de Josep Domingo-Ferrer, expert en privacitat de la informació i membre de l’IEC, i Antoni Granollers, també professor de la UdL. Moderarà la periodista de Lleida TV Aidé Robles.
El 18 de novembre es tancarà el cicle amb un debat dirigit per la subdirectora de SEGRE, Glòria Farré, en el qual es qüestionaran els efectes de la medicina natural amb els experts Joan-Ramon Laporte i Joan Viñas, metge i exrector de la UdL. Totes les ponències se celebraran a l’Espai Orfeó a les 18.30 hores i s’hi podrà accedir de forma gratuïta, sempre que s’hagi reservat plaça amb temps a través del web de l’Orfeó o el de SEGRE.