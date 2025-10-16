FOTOGRAFIA
Una brasilera de Tàrrega, al Morera
El museu lleidatà ‘descobreix’ la fotògrafa Palmira Puig en l’estrena avui de la primera exposició temporal de la nova etapa. Amb un centenar de fotos des de la dècada dels anys 30 fins als 70
Les fotografies de la brasilera de Tàrrega Palmira Puig (1912-1979) protagonitzaran avui al Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida l’estrena de la primera exposició temporal de la nova etapa de la pinacoteca a la rambla Ferran. Una primera mostra, tan especial com simbòlica, que exhibeix una selecció d’un centenar d’imatges d’una artista lleidatana desconeguda fins fa tot just vuit anys, que va viure i va treballar en l’exili sud-americà després de la Guerra Civil i l’obra de la qual s’exhibeix en equipaments internacionals com el MoMA de Nova York o la Tate Modern de Londres. La gestora cultural gallega Rocío Santa Cruz, directora-fundadora de la galeria homònima a Barcelona, va ser qui va descobrir el 2017 que Palmira Puig no només havia estat la musa del seu marit, el fotògraf de Badalona Marcel Giró, sinó que ella també havia estat l’autora d’infinitat de les imatges de l’estudi de la parella a Sao Paulo. Santa Cruz va presentar ahir aquesta mostra juntament amb el director del Morera, Jesús Navarro, acompanyats per la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch. De fet, avui està prevista a partir de les 18.00 h (una hora abans de l’acte inaugural) una conferència de Navarro i Santa Cruz per aproximar al públic la vida i obra d’aquesta fotògrafa de Tàrrega, que es podrà resseguir en aquesta exposició, oberta fins al 25 de gener de l’any vinent.
Pilar Bosch va destacar que “la primera exposició temporal fa justícia a la fotografia, l’última de les belles arts reconeguda, i també a la creativitat artística de Palmira Puig, situant-la al lloc de la història de l’art del segle XX que li pertoca”. Jesús Navarro va reivindicar aquesta artista de Tàrrega, que “fins fa poc quedava en segon pla rere de l’ombra del seu marit, Marcel Giró, com els va passar a moltes altres dones al segle XX”. Navarro va recordar que el Morera compta amb sis fotos de Palmira Puig procedents d’un lot de nou adquirit el 2018 per la Diputació (que va dipositar unes altres tres imatges al Museu Comarcal Tàrrega-Urgell), a més d’altres de comprades per al museu per la Generalitat el 2021 en el marc de la Col·lecció Nacional d’Art de Catalunya.
“Sempre havíem cregut que les fotos eren del Marcel, el seu marit”
El 2017, a la fira internacional més important de fotografia, Paris Photo, la galerista Rocío Santa Cruz es va trobar amb Toni Ricart Giró, que li va mostrar el treball del seu oncle, el fotògraf Marcel Giró (Badalona, 1913-2011). “Coneixia la seua obra de veure-la al Brasil, però no sabia que era de Badalona i la seua dona, Palmira Puig, de Tàrrega”, va recordar ahir Santa Cruz. D’aquella trobada parisenca va sorgir l’espurna per posar-se a investigar arxius i caixes de negatius i descobrir el treball d’un “tàndem creatiu, perquè sempre crèiem que les fotos eren només del Marcel”. La Palmira i el Marcel van aterrar a Sao Paulo el 1948, després de tres anys a Colòmbia. Al Brasil es van integrar al Foto Cine Clube Bandeirante, moviment artístic de gran rellevància internacional als 50 i 60. El 1978 van retornar a Catalunya, on mesos després ella va morir de càncer.