LITERATURA
‘Vera, una historia de amor’, de Juan del Val, Premi Planeta
La gallega Ángela Banzas queda finalista amb ‘Cuando el viento hable’
L’escriptor i comunicador madrileny Juan del Val va guanyar ahir la 74a edició del Premi Planeta de novel·la, dotat amb un milió d’euros, amb l’obra Vera, una historia de amor. La protagonitza una dona de l’alta societat de Sevilla que trenca el seu matrimoni buit amb un marquès i comença a mantenir una relació amb un home molt més jove que ella, fet que la conduirà a un procés d’alliberament personal. Del Val va rebre el guardó de mans de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, durant el sopar literari en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El guanyador s’havia presentat sota el pseudònim d’Elvira Torres i havia ocultat el títol de la seua novel·la sota el fictici No es tan fácil morir de amor, segons el jurat, “una novel·la contemporània, amb una oberta crítica social i algun toc de thriller”. L’escriptor ja va firmar juntament amb la seua dona, Nuria Roca, Para Ana, de tu muerto (2011) i Lo inevitable del amor (2012). El 2017, va publicar la seua primera novel·la en solitari, Parece mentira, el 2019 va rebre el Premi Primavera de novel·la amb Candela i el 2021 va publicar Delparaíso.
Per la seua part, l’escriptora gallega Ángela Banzas va quedar finalista del certamen, amb una dotació de 200.000 euros, amb la novel·la Cuando el viento hable. Presentada amb el títol El color de la lluvia i el pseudònim Sofía García, tracta la història d’una dona, nascuda a la postguerra i criada pels seus avis a la Galícia rural. Una estranya malaltia la porta a l’hospital, on s’oculten els horrors dels experiments amb persones i descobreix l’existència d’una germana bessona perduda.
L’edició del Premi Planeta d’aquest 2025 ha rebut un total de 1.320 originals, un rècord de participació. Aquest any s’havia habilitat la possibilitat d’enviar les candidatures a través d’un formulari al mateix web del guardó.