El TSJC anul·la el dictat del 2017 que impedia el trasllat de les obres del Museu de Lleida a Sixena
Les obres es van traslladar a finals del 2017 i el recurs es va suspendre a l'espera de la sentència final del Suprem
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la resolució que va emetre l'exconseller de Cultura Santi Vila l'abril de 2017 que denegava l'autorització per traslladar les obres del monestir de Sixena dipositades al Museu Diocesà de Lleida. Malgrat que les peces ja van ser traslladades a finals del mateix 2017, coincidint amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ara el tribunal ha estimat el recurs presentat per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena contra la decisió del Departament de Cultura que pretenia frenar el trasllat d'aquest patrimoni artístic.
La resolució de Vila, signada el 18 d'abril de 2017, establia textualment "no autoritzar la disgregació de la col·lecció del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, catalogada per resolució del conseller de Cultura del 20 de maig del 1999, i no autoritzar la sortida de les instal·lacions del Museu de Lleida dels 44 béns procedents del Reial Monestir de Sixena que formen part de la citada col·lecció". Aquesta decisió va ser contestada judicialment pel consistori aragonès.
El procés judicial ha estat llarg i complex. L'Ajuntament de Vilanova de Sixena va impugnar la resolució del conseller, però els esdeveniments es van precipitar quan, el 15 de novembre de 2017, el jutjat d'Osca que instruïa el litigi va ordenar el trasllat immediat. Dues setmanes després, el 30 de novembre de 2017, l'Audiència d'Osca va ratificar la sentència i la Guàrdia Civil va executar el trasllat el 11 de desembre d'aquell any, en plena aplicació de l'article 155.
Tot i el trasllat físic de les peces, el recurs contra la resolució del conseller va continuar el seu curs judicial, però el desembre de 2018 es va suspendre el procediment a l'espera que el Tribunal Suprem es pronunciés sobre la decisió de l'Audiència d'Osca. No va ser fins a mitjans de 2024, gairebé set anys després del trasllat físic, quan es va reprendre el procediment, que ara, ja en 2025, s'ha resolt novament a favor del municipi aragonès.