INSTITUCIONS
Els Vestits de Paper, pendents de la Unesco
La consellera Hernández visita el museu de Mollerussa. Demanen una nova biblioteca
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va visitar ahir el Museu de Vestits de Paper de Mollerussa juntament amb l’alcalde Marc Solsona, en una jornada centrada a impulsar la candidatura de l’art de cosir paper com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco i a planificar la futura Biblioteca Comarcal Jaume Vila, que l’ajuntament projecta construir per substituir l’actual equipament i disposar així d’un espai més ámplio i modern. L’alcalde va destacar que l’art de cosir paper, que Mollerussa comparteix amb Amposta i Porto (Portugal), “és una expressió cultural única que combina artesania, disseny, moda i historia”, i va subratllar que el primer pas per aconseguir el reconeixement de la Unesco és obtenir la catalogació oficial dins del patrimoni cultural català. La consellera Hernández va valorar la singularitat de les peces exposades al museu, que visitava per primera vegada. Malgrat que no va avançar una posició oficial sobre la candidatura, va remarcar que “el departament de Cultura ja està analitzant el projecte amb els tècnics i la direcció general de Promoció Cultural”.
La jornada va continuar a la biblioteca, on es va abordar la necessitat d’un nou equipament. “Volem dissenyar un equipament pensat per als propers 20 anys, modern, sostenible i obert a les noves formes d’ús ciutadà”. Hernández va garantir que Cultura acompanyarà al consistori perquè pugui accedir a les pròximes línies d’ajuts.
Dijous, la consellera va visitar el projecte Planta de la Fundació Sorigué, a Balaguer, i estava previst que ahir fes el mateix al Museu de Lleida.