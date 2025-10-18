CINEMA
'La hermanastra fea', la versió 'gore' de la Ventafocs, és el millor film del Festival de Sitges
El sud-coreà Park Chan-wook guanya el premi a Millor Direcció per 'No other choice'
'La hermanastra fea', dirigida per Emilie Blichfeldt i coneguda com 'la sanguinària versió' de la Ventafocs ha guanyat el premi a millor pel·lícula en l'edició 58 del Festival de Sitges. El film segueix a l'Elvira mentre ha de competir amb la seva bonica germanastra. En un regne de conte de fades on la bellesa és un negoci, l'Elvira farà el que sigui necessari per captar l'atenció del príncep.
El director i membre del jurat Hernan Findling ha remarcat en la roda de premsa del palmarès que han estat 34 pel·lícules de la secció oficial, "totes molt bones", però al jurat es van posar d'acord "relativament ràpid que 'La hermanastra fea' és una gran pel·lícula". La directora noruega Emilie Blichfeldt debuta en la direcció amb aquesta versió 'gore' de la Ventafocs, que està interpretada per Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli i Isac Calmroth. La pel·lícula ha arribat aquesta setmana als cinemes.
L'altre gran triomf l'ha obtingut el cineasta sud-coreà Park Chan-wook, que ha obtingut el premi a millor director gràcies al film 'No other choice'. La pel·lícula és una adaptació de la novel·la 'The Ax', de Donald E. Westlake, i tracta sobre un home que ha perdut la feina i dissenya un pla per aconseguir un nou treball: eliminar la seva competència.
Per la seua banda, el premi especial del jurat ha estat ex-aequo per 'The Furious' i 'Obsession'. Aquesta darrera també ha obtingut el premi del públic el del millor film de la secció a competició del Carnet Jove. Rose Byrne s'ha endut el guardó per a millor actiu amb la seua actuació a 'Si pudiera te daría una patada'; en la categoria de millor actor, l'equip masculí de 'The Plague' han set els vençedors. Finalment, la coproducció catalana 'La virgen de la tosquera' ha guanyat el premi a millor fotografia.
Noves versions
En l'apartat de Noves visions, el premi al millor llargmetratge ha estat ex-aequo per 'Lesbian space princess', d'Emma Hough Hobbs i Leela Varghese, i 'The true beauty of being bitten by a tick', de Pete Ohs. El premi a la millor direcció Noves visions ha estat també ex-aequo per Adam C. Briggs i Sam Dixon per 'A grand mockery' i Toshiaki Toyoda, per 'Transcending dimensions'. 'Monstruo obscura', d'Hong Seung-gi, s'ha endut el premi al millor curtmetratge Noves visions petit format.
Per altra banda, 'No dejes a los niños solos', d'Emilio Portes', s'ha alçat amb el premi a la millor pel·lícula Blood window, i 'The forbidden city' ('La città proibita'), de Gabriele Mainetti, el premi a la millor pel·lícula Órbita.
Com ja es va anunciar, 'Mr. K' ha guanyat el Méliès d'Or a la millor pel·lícula; 'Don't be afraid', de Mats Udd, el Méliès d'Or al millor curtmetratge; 'Feels like home', de Gábor Holtai, el Méliès d'Argent a la millor pel·lícula, i 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo, el Méliès d'Argent al millor curtmetratge.
El millor llargmetratge Anima't ha estat per 'Lesbian space princess', d'Emma Hough Hobbs i Leela Varghese, i el millor curtmetratge Anima't per 'Luz diabla', de Gervasio Canda, Paula Boffo i Patricio Plaza. El premi Brigadoon Paul Naschy al millor curtmetratge ha estat per 'Floor'.
Crítica
En l'apartat de la crítica, el premi de la crítica José Luis Guarner al millor llargmetratge de la secció oficial fantàstic a competició ha estat per 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, i 'Reflection on a dead diamond', d'Hélène Cattet i Bruno Forzani. Ratchapoom Boonbunchachoke ha estat reconegut amb el premi Citizen Kane al director revelació per 'Un fantasma útil' i 'The man that I wave at', de Ben S. Hyland, ha estat reconeguda amb el premi al millor curtmetratge de la secció oficial fantàstic a competició.
Pel que fa al carnet jove, a més de la citada 'Obsession, 'Endless cookie', de Peter Scriver i Seth Scriver han rebut el premi a la millor pel·lícula Sitges Documenta.
Com ja es va anunciar els Premis SGAE Nova Autoria 2025 han guardonat els alumnes de l'ESCAC i de L’Idem Animation School. 'Furia' de Fran Moreno Blanco i Santi Pujol (ESCAC) han guanyat el guardó a la millor direcció i millor guió. El Premi SGAE Nova Autoria a la millor música original ha estat per la banda sonora de 'Matcha', del compositor Sergio Rojas (L’Idem Animation School) i el jurat ha atorgat una menció especial a 'Unliked', amb direcció i guió de Pablo Jiménez Gallardo (ECIB).