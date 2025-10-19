SEGRE

Ciència i música sota una brillant capa d’estrelles

Nou cap de setmana d’observació al Festival d’Astronomia

El grup Joana Cebolla Trio va actuar a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. - PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC



Sergi Caufapé

El Festival d’Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec celebra el seu segon cap de setmana d’activitats dins de l’onzena edició, i ahir ciència i música es van unir amb el concert de Joana Cebolla Trio a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Les sessions del certamen van començar divendres i, ahir al matí, es van portar a terme observacions lunars i solars, a més d’un taller familiar sobre l’Apol·lo 11, a càrrec d’Univers Quark. També es va fer un taller d’iniciació a la fotografia astronòmica, dirigit per la Penya Fotogràfica de Badalona. A la nit hi va haver tres sessions especials d’El cel de la tardor i una projecció en 3D titulada Voyager. Per a avui hi ha programades dos sessions de Viatge pel sistema solar i una nova observació de l’astre rei.

El Festival d’Astronomia està dedicat a Assumpció Català Poch, la primera professora d’astronomia a nivell estatal, concretament a la Universitat de Barcelona, i la primera dona a obtenir un doctorat en Matemàtiques. A més, dona nom al telescopi més gran del Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Ensenyar com funcionen les estrelles, els planetes i les galàxies és l’objectiu del certamen organitzat pel PAM, que també ha ofert aquest any el cicle Música sota les estrelles, que conclourà el 15 de novembre.

