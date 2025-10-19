FESTIVALS
Ciència i música sota una brillant capa d’estrelles
Nou cap de setmana d’observació al Festival d’Astronomia
El Festival d’Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec celebra el seu segon cap de setmana d’activitats dins de l’onzena edició, i ahir ciència i música es van unir amb el concert de Joana Cebolla Trio a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Les sessions del certamen van començar divendres i, ahir al matí, es van portar a terme observacions lunars i solars, a més d’un taller familiar sobre l’Apol·lo 11, a càrrec d’Univers Quark. També es va fer un taller d’iniciació a la fotografia astronòmica, dirigit per la Penya Fotogràfica de Badalona. A la nit hi va haver tres sessions especials d’El cel de la tardor i una projecció en 3D titulada Voyager. Per a avui hi ha programades dos sessions de Viatge pel sistema solar i una nova observació de l’astre rei.
El Festival d’Astronomia està dedicat a Assumpció Català Poch, la primera professora d’astronomia a nivell estatal, concretament a la Universitat de Barcelona, i la primera dona a obtenir un doctorat en Matemàtiques. A més, dona nom al telescopi més gran del Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Ensenyar com funcionen les estrelles, els planetes i les galàxies és l’objectiu del certamen organitzat pel PAM, que també ha ofert aquest any el cicle Música sota les estrelles, que conclourà el 15 de novembre.