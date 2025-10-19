POESIA
El Premi Jordi Pàmias de poesia, desert per primer cop en disset anys
El XVII Premi Jordi Pàmias de poesia, que s’organitza a Guissona en homenatge al poeta local, ha quedat desert per primera vegada en 17 anys. Durant la cerimònia d’ahir al Teatre Ateneu, el president del jurat, Albert Turull, va explicar que s’hi van presentar 163 originals, “una xifra que confirma la consolidació i l’interès creixent del premi”, però malgrat el gran nombre d’aspirants, la qualitat global dels treballs rebuts “no ha assolit el nivell literari mínim que mereix el nom i el prestigi de Jordi Pàmias”. El jurat va reconèixer “poemaris amb bona tècnica i ofici, però sense arribar a emocionar ni aconseguir una veu pròpia destacable”. Van concloure que la decisió respon a “un exercici de responsabilitat, rigor i exigència literària fidel a l’esperit de Jordi Pàmias” i confien que sigui un estímul per a futures edicions amb propostes amb “més ambició i qualitat”. En aquests anys s’ha premiat autors com Josep Fàbregas, Eva Baltasar, Gemma Casamajó o Cristina Álvarez, entre d’altres.
Ahir, la directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, va presentar el llibre El tacte d’un hivern d’Alba Badal, l’obra guanyadora del 2024. El rapsode Xavier Hidalgo i el pianista Marc Castellà van oferir un recital poètic amb obres de Badal i de Pàmias. Pàmias es va mostrar satisfet de poder gaudir dels “esplèndids poemes de l’Alba”.