PATRIMONI
Sant Joan rememora la seua història
L’església lleidatana va estrenar ahir l’exposició per commemorar el 130 aniversari de la seua consagració. Es podrà visitar fins al 14 de novembre i l’entrada és gratuïta
Que l’església de Sant Joan de Lleida original arribava fins a la meitat de la plaça o que al principi havia de tenir dos grans torres i una cúpula per emular la de Notre-Dame és una cosa que pocs lleidatans saben, però ara podran conèixer aquestes i moltes altres dades curioses del temple gràcies a l’exposició que ahir va ser inaugurada per commemorar el 130 aniversari de la consagració de la basílica. La mostra, que rep el nom de Descobrim Sant Joan, està ubicada a l’interior de l’església i ha estat organitzada per la Unitat Pastoral El Carme-Sant Joan. L’entrada és gratuïta i es podrà visitar fins al 14 de novembre de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores. A més de cartells que en detallen la història, hi ha un vídeo que explica els orígens del temple i una maqueta amb el disseny que havia de tenir el 1868 després que l’edifici original es demolís. “Desafortunadament, no es van poder construir les torres ni la cúpula que es mostra a la maqueta perquè l’església es va quedar sense fons”, va explicar una de les organitzadores de l’exposició, que va afegir que Sant Joan “és una de les joies arquitectòniques desconegudes de la ciutat”.
La inauguració de l’exposició va comptar amb l’actuació de la Coral Shalom i es preveu que dissabte vinent se celebri una missa solemne per commemorar la consagració de l’església. Així mateix, el 7 de novembre hi haurà un concert de l’orquestra de la Fundació Victoria de los Ángeles, i el divendres 14 a les 19.00 hores hi haurà una taula redona amb els historiadors Albert Velasco, Esther Solé i Joan Ramon González per clausurar l’exposició.