Acompanyar en un suïcidi
Nou recurs per a familiars i amics de persones mortes per aquesta causa. Del Servei de Suport al Dol de Ponent, amb la primera sessió aquesta setmana
El Servei de Suport al Dol de Ponent engega aquesta setmana un nou espai bimensual dirigit a familiars i amics que han perdut un ésser estimat per suïcidi. Des de l’entitat assenyalen que el nou espai vol ser un punt de trobada “segur i respectuós”, on les persones puguin sentir-se “acollides, escoltades i compreses” i que l’objectiu és “compartir experiències, emocions i camins de vida” en un ambient de confiança que “ajudi a reduir l’aïllament i construir vincles de suport mutus”.
El nou servei s’inicia davant de les necessitats expressades a l’entitat per persones que han viscut una pèrdua per suïcidi. El primer encontre tindrà lloc demà a la seu del Servei de Suport al Dol de Ponent, al carrer Cavallers, 31-33, de Lleida, i es repetirà cada dos mesos. Per participar-hi o demanar informació, es pot contactar a través dels telèfons 639 610 603 o 679 725 357 o eninfo@suportaldol.org i secretaria@suportaldol.org.
“No deixar ningú sol”
L’associació destaca que el dol per suïcidi és un procés “especialment sensible i complex”, moltes vegades marcat pel silenci i l’estigma social. Amb aquesta iniciativa, el Servei de Suport al Dol de Ponent reafirma la seua voluntat de “no deixar ningú sol en el dolor”.
El setembre passat, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, Begoña Giménez, psicòloga i coordinadora de Suport al Dol de Ponent, va alertar que per cada suïcidi consumat hi ha entre 10 i 30 temptatives. Malgrat assenyalar que ha millorat l’atenció a Lleida, va assegurar que els recursos continuen sent insuficients. “Has d’acudir a la salut privada o a entitats com la nostra, que treballem com podem de les subvencions i dels donatius, per la qual cosa falta molt per fer”, va assegurar. Actualment, l’entitat lleidatana atén 13 persones que han perdut un ésser estimat per aquesta causa. Segons les últimes dades publicades per l’INE, l’any passat hi va haver 34 suïcidis a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un repunt respecte al 2023, quan van ser 31.
Atenció al territori
El Servei de Suport al Dol de Ponent va atendre l’any passat de forma directa 189 persones als 11 municipis lleidatans, entre els quals la capital, en què actua i va portar a terme 1.226 sessions. Així consta en la seua última memòria, en la qual destacava que en anys anteriors el 60% dels usuaris eren majors de 60 anys i en l’actualitat, la majoria es troben entre els 36 i els 60 anys. També va augmentar un 5% el nombre d’homes que van demanar ajuda, sent ja el 26% del total.
Així mateix, pel que fa a les causes de defunció que motiven la sol·licitud d’ajuda, segons la memòria de l’associació, el càncer segueix sent el principal, amb un 40,7 per cent dels casos, seguit d’accidents (20,3%) i suïcidis (10,2%). A més, el vincle més comú entre els usuaris i les morts es manté el de pares i fills, representant el 32,4% i el 19% dels casos atesos, respectivament.