CINE
El CurtÀneu projectarà 63 films en la desena edició
De l’1 al 9 de novembre, amb sessions a set localitats d’Àneu. La directora Judith Colell, ‘ambaixadora’ del certamen
De l’1 al 9 de novembre les Valls d’Àneu seran l’escenari de la desena edició del certamen internacional de curtmetratges CurtÀneu, que preveu projectar més de seixanta films, entre els quals nou dirigits o produïts per cineastes lleidatans o rodats a Ponent. La cita cinematogràfica inclourà per primera vegada diversos tallers de cine i fotografia per a totes les edats i acollirà una gala que comptarà amb la presència de la directora i presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català Judith Colell, que exercirà aquest any d’ambaixadora del CurtÀneu.
La mostra es va presentar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en un acte amb la vicepresidenta de la institució, Estefania Rufach; la presidenta de l’associació CurtÀneu, entitat promotora del festival, Gemma Tizón; i el director tècnic del festival, Ramon Alaró.
Per la seua banda, Rufach va destacar que, “més enllà de disfrutar dels curtmetratges, la població s’implica activament, amb activitats a les escoles, instituts i residències de gent gran, perquè tots puguin sentir el festival com a propi”. Així mateix, Tizón va explicar que una de les principals novetats serà l’ampliació de les sessions, amb el doble de dies de projeccions, per oferir “una autèntica marató de cine”, que “fem arribar a tots els veïns d’Àneu”, però oberta també al públic de Lleida i Catalunya. “L’any passat vam reunir uns 1.100 espectadors, i en aquesta ocasió esperem superar aquesta xifra”, va afegir.
El festival també sumarà un nou espai de projeccions, al poble de Sorpe, que s’afegirà així als d’Esterri d’Àneu, Espot, Isil, València d’Àneu i Son. El Centre d’Interpretació de la Vila Closa d’Escaló allotjarà la sessió inaugural, l’1 de novembre, en la qual es projectarà una selecció de curts d’anteriors edicions.