Björk, l’Escolania de Montserrat o Pérez Cruz, amb Rosalía
Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana col·laboren en el nou disc de la cantant Rosalía, Lux, que publicarà el 7 de novembre com va revelar la nit de dilluns en una singular acció publicitària entre Nova York i el centre de Madrid.
El quart àlbum de l’artista catalana, que va gravar amb l’Orquestra Simfònica de Londres, inclou divuit cançons, amb títols com Mio cristo, Reliquia, Berghain, De madrugá, Jeanne, La yugular o Magnolias, en les quals explora la mística femenina (a joc amb la imatge de la portada, amb ella de blanc i amb toca en una vestimenta que recorda l’hàbit d’una monja), la transformació, la transcendència i també la intimitat.
El xou de la cantant dilluns a les xarxes –on milers d’espectadors connectats van poder veure com s’arreglava i vestia per a l’esdeveniment– va culminar amb una cursa a peu cap a la madrilenya plaça de Callao al mig de fans que cridaven el seu nom i li feien vídeos i fotos. L’artista va desaparèixer abans que unes pantalles gegants, després d’un compte enrere, mostressin la imatge del nou disc, que ja s’havia anunciat a la novaiorquesa Times Square. Ahir també va transcendir que l’ajuntament de Madrid estava investigant si la cantant havia sol·licitat permís per presentar l’àlbum a Callao, a l’anunciar-ho per sorpresa a les xarxes, la qual cosa va provocar el col·lapse a la plaça.
D’altra banda, l’abadia de Montserrat va penjar ahir a les xarxes un vídeo en el qual es pot veure Rosalía escoltant emocionada l’Escolania cantant el Virolai.